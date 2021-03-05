Нашвилл, США, , 09:41 — REGNUM «Флорида Пантерз» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:4.

В составе «Флориды» шайбы забросили нападающие Картер Вераге, Мэйсон Марчмент, Джонатан Юбердо и защитник Аарон Экблад, оформивший дубль.

В составе «Нэшвилла» отличились защитник Маттиас Экхольм и форварды Филип Форсберг, Колтон Сиссонс и Райан Джохансен.

В настоящее время «Флорида» занимает третье место в Центральном дивизионе, на счету команды 32 очка. «Нэшвилл» идёт на шестом месте с 20 очками.

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