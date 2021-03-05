Санкт-Петербург, , 09:43 — REGNUM В Петербурге раскопали уникальный исторический тоннель. Он оказался спрятан под корпусами бывшего завода «Арсенал» в Выборгском районе.

Открытие сделала компании Placebo/25, которая разрабатывает эту территорию под арт-квартал Temple of Deer.

Инвестор решил открыть этот подземный тоннель для публики уже в 2022 году, так горожане смогут попасть с Арсенальной набережной на территорию арт-пространства, утверждает РБК.

Добавим, корпуса «Арсенала» являются памятником истории и культуры и находятся под охраной. Завод был основан еще по указу Петра I в 1711 году, здесь создавали вооружение для Российской империи, а затем — для Советского Союза.