Ташкент, , 09:40 — REGNUM В Узбекистане полностью восстановили движение на автомобильной дороге через перевал Камичк, сообщили 5 марта в телеграм-канале министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

Ранее движение на участке было приостановлено из снегопада и опасности схода лавин. Через перевал проходит единственная автомобильная дорога, которая связывает Ферганскую долину с остальными регионами Узбекистана.

Напомним, 27 октября 2016 года открыто движение через железнодорожный тоннель в Камчикском горном перевале. В зимний период тоннель протяжённость 19,2 км также периодически закрывается из-за непогоды.