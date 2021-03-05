Киев, , 09:44 — REGNUM Вакцинироваться от COVID-19 согласились всего 17,5% украинских силовиков, находящихся в зоне проведения карательной операции против Донбасса. Об этом заявил главный эпидемиолог ВСУ Николай Олим 4 марта в эфире телеканала «Украина 24».

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«Есть отказы среди бойцов… Если взять от количества военнослужащих в зоне ООС (Операции объединённых сил — ИА REGNUM), то из 40 тысяч только 7 тысяч дали согласие», — рассказал он.

Эпидемиолог отметил, что такая ситуация сложилась из-за политизации вопросов, связанных с вакцинами от COVID-19.

Олим добавил, что по состоянию на 4 марта в Донбассе вакцинировались 772 представителя вооружённых сил Украины или 12% из 7 тыс. согласившихся на прививку.

Напомним, ранее председатель комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил о том, что с момента начала вакцинации минимум 126 человек пожаловались на побочные эффекты от индийской вакцины Covishield.

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