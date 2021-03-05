Кишинёв, , 09:42 — REGNUM В Молдавии в течение суток 4 марта выявили 1800 случаев заражения коронавирусом в ходе 4780 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 191 197 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 168 801 человек, в том числе 658 — за последние сутки.

В больницах республики размещены 4018 пациентов с COVID-19, из которых 311 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 4049 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались, в том числе 23 — за последние сутки.

Днём ранее в стране выявили 1550 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 4548 тестов. Выздоровевшими врачи признали 701 человека.

Стоит отметить, что в Молдавии наблюдается значительный рост темпов распространения коронавируса, больницы переполнены. В правительстве страны рассматривают возможность введения жестких ограничительных мер, подобных тем, которые были приняты весной прошлого года.

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