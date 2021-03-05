Джакарта, , 09:39 — REGNUM Губернатор Джакарты Аниес Басведан одобрил строительство многофункциональной арены, которая станет местом проведения чемпионата мира по баскетболу в 2023 году, сообщает Antara.

Получив разрешение на строительство объекта, губернатор столицы Индонезии выразил готовность полностью поддержать проведение спортивного мероприятия по баскетболу, включая создание транспортной сети.

Помимо чемпионата мира по баскетболу в 2023 году, Индонезия примет Чемпионат Азии по баскетболу в августе 2021 года.

Напомним, Чемпионат мира по баскетболу пройдет в августе-сентябре 2023 года. Хозяевами турнира стали Индонезия, Япония и Филиппины.