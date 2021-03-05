Уфа, , 09:41 — REGNUM Водитель автомобиля «Лада Калина» объехал остановившиеся автомашины и выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора в Башкирии, после чего произошло смертельное ДТП с участием электропоезда. Такую предварительную информацию сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

Сообщается, что сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. В этой аварии погиб водитель легкового автомобиля 57-и лет, женщина 65-лет. Мужчина 39-и лет (сын погибшей) получил тяжелые травмы и срочно был доставлен в медучреждение.

По предварительной информации, ожидается задержка грузового и пассажирского поезда. Розлива топлива не произошло. Схода вагонов также не допущено.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что авария на железнодорожном переезде в Архангельском районе произошла утром 5 марта.

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