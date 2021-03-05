Даллас, США, , 09:37 — REGNUM «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Коламбуса» шайбы забросили нападающие Бун Дженнер, Оливер Бьёркстранд и Эрик Робинсон. У «Далласа» отличились защитник Миро Хейсканен и форвард Джейсон Робертсон.

В настоящее время «Коламбус» занимает пятое место в Центральном дивизионе, на счету команды 25 очков. «Даллас» идёт на восьмом месте с 16 очками.

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