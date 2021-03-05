Пенза, , 09:41 — REGNUM В Пензенской области до 2024 года для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей продлили действие налоговых каникул, а также внесли изменения в патентную систему налогообложения. Об этом накануне заявил губернатор Иван Белозерцев в ходе оглашения инвестиционного послания.

Кроме этого, для поддержки бизнес-сообществ, работающих в наиболее уязвимых отраслях, снижена налоговая нагрузка. Для тех, кто ранее применял единый налог на вмененный доход, упраздненный 1 января, снижена ставка по упрощенной системе налогообложения с объектом «доходы» на 2021 год с 6 до 2%, а в 2022 году — до 4%. От бизнеса при этом требуется сохранение рабочих мест и стабильно выплачивать зарплату сотрудникам не менее полутора минимальных размеров оплаты труда.

С целью привлечения иногородних предпринимателей, зарегистрированных впервые в Пензенской области, применяют упрощенную систему налогообложения. В текущем году предусмотрены минимальные налоговые ставки 1 и 5% в зависимости от объекта налогообложения, подчеркнул губернатор.

Для того, чтобы снизить стоимость патента изменили порядок расчета налогооблагаемой базы для предпринимателей из розничной торговли, общепита и осуществляющих перевозку пассажиров автотранспортом. Стоимость патента дополнительно может быть снижена с учетом выплаченных страховых взносов. Министерствам экономики и финансов поручено проработать возможность дифференцированного подхода к определению стоимости патента и по территориальному признаку, добавил Белозерцев.

По мнению главы области, налоговые преференции позволят стимулировать развитие предпринимательства, создать новые рабочие места и обеспечить рост налоговых поступлений.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области разработают комплексную программу развития туристического бизнеса с привлечением инвестиций из разных источников — госпрограмм, нацпроектов и частных инвестиций.

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