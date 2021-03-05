Вашингтон, , 09:39 — REGNUM Одним из лауреатов награды госсекретаря США за гражданское мужество International Women of Courage Award, которая вручается ежегодно, стала член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба американского госдепартамента.

Уточняется, что помимо Колесниковой, данную награду получат еще 13 активисток и общественных деятелей, включая представительниц Мьянмы, Китая, Ирана, Турции и Венесуэлы. Также награда присуждена семерым женщинам из Афганистана, при разных обстоятельствах погибших в минувшем году.

При этом известно, что церемония вручения награды состоится 8 марта и в нынешнем году она пройдет в формате онлайн. В ней будет принимать участие госсекретарь США Энтони Блинкен и, как ожидается, на церемонии выступит первая леди страны — Джилл Байден.

Отметим, награда International Women of Courage Award учреждена 2007 году и присуждается женщинам из разных стран мира, которые, как считает внешнеполитическое ведомство США, «продемонстрировали исключительное мужество и лидерство в отстаивании мира, справедливости, прав человека, гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин».

Напомним, Мария Колесникова была задержана по подозрению в призывах к захвату власти в ночь с 7 на 8 сентября минувшего года. Затем, 16 сентября, ее обвинили в публичных призывах к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Белоруссии, а 12 февраля 2021 года Колесникова получила обвинение еще по двум статьям УК республики — в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК) и создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361−1 УК).