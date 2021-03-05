Москва, , 09:34 — REGNUM Семилетний ребёнок пострадал в дорожной аварии в Москве. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

ДТП произошло на 1-й Изумрудной улице. По данным департамента, возле дома 4к2 был совершён наезд на пешехода. Пострадала семилетняя девочка, её доставили в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области в результате столкновения четырёх автомобилей на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб один человек и двое пострадали.

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