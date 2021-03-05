Берлин, , 09:36 — REGNUM В сети обнародованы шпионские снимки гигантского экрана мультимедийного комплекса модели Audi Q4 E-Tron Sportback. Снимки размещены на сайте Motor1.

Новы мультимедийный комплекс Audi Q4 E-Tron Sportback Motor1

На полученных снимках хорошо можно рассмотреть большой дисплей мультимедийного комплекса и компактную центральную консоль. Внешне комплекс похож на мультимедиа модели E-Tron GT 2022 модельного года. Он размещён над рядом элементов управления HVAC. Тачскрин автопроизводитель встроил в приборную панель.

Сам электрокроссовер будет построен на «тележке» MEB от VW Group, которая также досталась Volkswagen ID.4. Внешне автомобиль схож со своей концептуальной версией с небольшими изменениями в дизайне.

Данных о технической начинке автомобиля пока нет.

Ожидается, что новый Audi Q4 E-Tron Sportback может появиться в продаже на мировом рынке уже в нынешнем году.

Ранее спортивное подразделение Audi представило рестайлинговую версию новой модели RS 3 под названием LMS. Автомобиль создан специалистами компании на основе Audi A3 четвёртого поколения. Под капотом болида функционирует доработанный четырехцилиндровый турбомотор 2.0 EA888 четвёртого поколения производительностью 340 л. с. (420 Нм).

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