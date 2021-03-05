Варшава, , 09:33 — REGNUM За прошедшую неделю демоверсию игры Outriders скачали больше двух миллионов человек. Об этом стало известно 4 марта из официального письма разработчиков проекта в сервисе Steam.

Разработчики из студии People Can Fly поблагодарили всех геймеров за участие в развитии проекта. В ближайшее время создатели Outriders планируют внести несколько улучшений в демоверсию, а также подготовиться к полноценному релизу игры.

Напомним, релиз Outriders должен состояться 1 апреля 2021 года. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

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