Пекин, , 09:33 — REGNUM Международная компания по управлению гостиничными сетями Marriott International объявила о планах открыть более 60 новых отелей в Китае за 2021 год, сообщает 4 марта агентство Синьхуа.

Работа этих новых отелей, а также существующих отелей Marriott будет иметь приоритетное значение для внутреннего рынка Китая, поскольку международные поездки еще не полностью возобновились из-за COVID-19.

Ранее в этом году корпорация открыла JW Marriott в Шанхае, сделав Шанхай первым городом в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где насчитывается более 50 отелей, управляются компанией Marriott.

В 2021 году Marriott не только продолжит развиваться в таких крупных городах Китая, как Шанхай, но и расширит свой рынок в других городах. Например, в Сиане, известном туристическом центре северо-западной китайской провинции Шэньси, планируется построить 15 новых отелей.

Как отмечается, бизнес Marriott в Китае быстро восстановился со второй половины 2020 года благодаря эффективным мерам по борьбе с эпидемией. Около 90% отелей Marriott в Китае получили прибыль. В прошлом году группа открыла 36 новых отелей в стране.

Согласно отчету Китайской академии туризма, в 2021 году в стране ожидается в общей сложности 4,1 млрд внутренних туристических поездок, что на 40% больше, чем в 2020 году.