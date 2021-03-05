Чикаго, США, , 09:33 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Во втором периоде хоккеисты «Чикаго» забросили две шайбы, отличились нападающие Райан Карпентер и Алекс Дебринкэт.

«Тампа» смогла отыграться в третьем периоде благодаря голам форвардов Энтони Чирелли и Стивена Стэмкоса. А овертайме победную шайбу забросил нападающий Алекс Киллорн.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский продлил свою «сухую» серию до 228 минут 9 секунд и побил рекорд клуба. Он превзошёл достижение Джона Грэма (202 минуты 46 секунд), установленное в сезоне 2005/06.

В настоящее время «Тампа» занимает первое место в Центральном дивизионе, на счету команды 33 очка. «Чикаго» идёт на четвёртом месте с 29 очками.

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