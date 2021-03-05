Кызыл, , 09:32 — REGNUM В столице Тувы Кызыле запретят продажу алкоголя, в том числе пива, в Международный женский день 8 марта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, решение принято в целях обеспечения правопорядка и безопасности горожан.

Запрет не распространяется на заведения общественного питания. Однако руководителям кафе и ресторанов настоятельно рекомендовано также 8 марта снять с реализации всё спиртное.

«За соблюдением введенного запрета будут следить сотрудники столичной полиции в ходе рейдовых выездов по точкам розничной торговли спиртными напитками», — отметили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее городские власти запрещали продажу спиртного 22 и 23 февраля.

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