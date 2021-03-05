Смоленск, , 09:32 — REGNUM Уголовные дела в отношении бывших сотрудников управления Росреестра и Кадастровой палаты Смоленской области, а также директора коммерческой фирмы, обвиняемых в ряде коррупционных и должностных преступлений, переданы на рассмотрение в суд. О завершении расследования сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области.

Фигурантами по делу проходят бывший главный специалист-эксперт отдела регистрации прав на земельные участки управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области, бывший ведущий инженер отдела нормализации баз данных филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Смоленской области, а также директор коммерческой организации, им вменяется мошенничество, получение взятки, посредничество во взяточничестве, превышение должностных полномочий.

Как считает следствие, в 2012—2014 годах директор коммерческой фирмы по предварительному сговору с сотрудниками Росреестра и Кадастровой палаты по подложным документам получил право на земельные участки в Смоленске по улице Бакунина, площадью 4000 кв. м и 1000 кв. м, а также площадью 640 кв. м по улице Николаева между домами № 44 и № 46. Участки были выкуплены предпринимателем без проведения торгов за 20% и 15% от кадастровой стоимости. Ущерб, нанесенный владельцу имущества — муниципальному образованию «Город Смоленск», оценивается в более чем 5,4 млн рублей.

Также, считает следствие, обвиняемые должностные лица Росреестра и кадастровой палаты неоднократно получали взятки через посредников, сумма взяток, по подсчетам следователей, составила более 1,7 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела на земельные участки был наложен арест. Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.