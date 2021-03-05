Вашингтон, , 09:32 — REGNUM Соединённые Штаты считают главной угрозой Китай, тогда как Россия представляет меньшую опасность. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Китай — наш фундаментальный конкурент. Китай является для нас главным геополитическим вызовом в XXI веке», — сказал он на брифинге.

Что касается России, то, отметил Прайс, «она не несёт или не имеет потенциала, возможностей, чтобы представлять такой же вызов, как Китай».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в своей речи назвал наиболее крупным вызовом для Соединённых Штатов отношения с Китаем, а Россию, Северную Корею и Иран — менее значимыми, но тоже серьёзными факторами напряжённости.

В свою очереди в Китае ожидают рационального и прагматичного подхода США в отношении Китая, а также политики, направленной на восстановление двусторонних связей.

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