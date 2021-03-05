Екатеринбург, , 09:39 — REGNUM Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова стала главой постоянной комиссией по личным правам и свободам Совета по правам человека при президенте РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Решение о назначении принято на заседании комиссии 4 марта 2021 года. Комиссии реорганизованы под решение задач, которые назвал президент России Владимир Путин в своём поручении от 19 февраля.

За кандидатуру Мерзляковой единогласно проголосовали все члены совета, кроме самого омбудсмена (она воздержалась).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный заявила, что участники незаконной акции протеста в Екатеринбурге 23 января 2021 года провоцировали полицейских на ответные действия.

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