Лос-Анджелес, США, , 09:28 — REGNUM В популярной «королевской битве» Apex Legends пройдёт коллекционное событие под названием «Теория хаоса». Об этом сообщалось 4 марта на официальном сайте игры.

Ивент продлится с 9 по 23 марта 2021 года. Во время его проведения геймеров ожидают новый игровой режим, а также множество уникальных косметических предметов.

Напомним, Apex Legends — это многопользовательский шутер от компании Respawn Entertainment. Сюжетно игра является спин-оффом дилогии Titanfall.

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