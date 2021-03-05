Ярославль, 5 марта 2021, 09:46 — REGNUM «Славнефть-ЯНОС» разработал и внедрил систему маркировки паспортов качества продукции QR-кодами. Новый цифровой сервис поможет каждому потребителю топлива проверить подлинность данного документа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ПАО «Славнефть-ЯНОС».
Все паспорта качества, сопровождающие продукцию ПАО «Славнефть-ЯНОС», теперь имеют QR-код. При его сканировании с помощью смартфона осуществляется переход на специальную страницу официального сайта ЯНОСа, где размещена скан-копия паспорта партии нефтепродукта, отгруженного предприятием. Покупатель получает возможность убедиться в соответствии паспорта, предоставленного продавцом, размещенному на сайте завода. Идентичность информации подтверждает подлинность документа.
Паспорт качества — один из обязательных документов для распространения товаров на территории России и оформляется на каждую партию готовой продукции. Использование новой системы электронного контроля подлинности паспортов качества, разработанной ЯНОСом, поможет покупателю не только проверить соответствие представленной продавцом информации о производителе продукции, но и убедиться в том, что приобретается именно нужный сорт топлива с соответствующей маркировкой. Например, дизельное топливо зимнее — ДТ-З или межсезонное — ДТ-Е, ДТ-F, что особенно актуально в холодное время года. Помимо этого, покупатель может узнать дату выпуска партии и другую актуальную информацию.
Паспорт качества содержит фактические значения параметров нефтепродуктов, полученные в результате лабораторных исследований, и соответствующие показатели, установленные на товар ГОСТом. Также в паспорте указана информация о соответствии Техническому регламенту с номером декларации о соответствии, она предоставляется на топливо, масло, сжиженный углеводородный газ.
Контроль качества выпускаемой продукции в ПАО «Славнефть-ЯНОС» осуществляется на всех этапах производства. С 2002 года в ПАО «Славнефть-ЯНОС» функционирует Система менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001.
Кроме того, начиная с 2011 года регулярный мониторинг качества готовой продукции в ПАО «Славнефть-ЯНОС» осуществляется специалистами Росстандарта. За прошедший период ни одного нарушения требований технического регламента по производству моторных топлив на предприятии выявлено не было.
Система проверки паспортов качества топлива с помощью QR-кодов, внедренная ЯНОСом, — еще один инструмент контроля качества продукции и, в конечном итоге, защиты прав потребителей.
Справка: ПАО «Славнефть-ЯНОС» — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, входит в ПАО «НГК «Славнефть» — совместное предприятие ПАО «Газпром нефть» и ПАО «НК «Роснефть». Ассортимент выпускаемой продукции включает автомобильные бензины и дизельное топливо экологического класса К5 (Евро-5), топливо для реактивных двигателей, широкий спектр масел (индустриальные, турбинные, компрессорные, базовые, в т.ч. III группы), дорожные, кровельные и строительные битумы, парафино-восковую продукцию, ароматические углеводороды и др. Многие виды нефтепродуктов, выпускающиеся предприятием, входят в число победителей конкурса «100 лучших товаров России». ПАО «Славнефть-ЯНОС» — лауреат (2009 г.) и дипломант (2020 г.) Премии правительства РФ в области качества.
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