Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Специальный посланник президента США по климату Джон Керри занялся поиском финансовых источников для вложений в сферу развития экологически чистых технологий, в том числе в энергетике. В настоящее время он проводит консультации по этому вопросу с представителями крупных финансовых компаний США. Об этом спецпосланник сообщил в эфире телеканала CNBC.

«Я сейчас веду переговоры с рядом наших крупнейших инвестиционных фондов и крупных банковских учреждений в надежде, что мы сможем выяснить, откуда может прийти капитал и как его можно будет направить в эти секторы», — сказал Керри.

Он не сомневается в том, что между частным сектором и федеральным правительством возникнет партнёрство в области чистой энергетики. Керри напомнил, что администрация Байдена предложила 2 триллиона долларов инвестиций, чтобы помочь построить зелёную экономику.

Напомним, ранее президент США Джозеф Байден пообещал установить лидерство США в спасении планеты от надвигающегося климатического апокалипсиса. Как отметил в своей статье научный обозреватель информационного портала Asia Times Джонатан Тенненбаум, намерение главы Белого дома сделать климат центральной темой во всех сферах деятельности правительства США подтверждает, в том числе, его назначения на высокие посты в администрации истеблишмента, занимаемые климатическими активистами.

Среди прочего Байден заказал оценку национальной разведке (NIE) угрозы, которую изменение климата представляет для национальной безопасности США. Он официально сделал климат приоритетным направлением внешней политики США.