Змеиногорск, Алтайский край, 5 марта 2021, 09:24 — REGNUM Населённые пункты Змеиногорского района Алтайского края вновь оказались отрезанными от мира после сильных снегопадов. Об одном таком примере сообщает участница сообщества «Инцидент Рубцовск» («ВКонтакте») Наталья.
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Она разместила фотографии дороги в пос. Октябрьский.
«Если раз в неделю выедем, то хорошо, а домой, неизвестно, вернешься или нет. Издевательство, люди молоко не могут сдать элементарно, хлеба четыре дня не было», — сообщает Наталья.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в последнее время метели на Алтае практически не прекращаются. Неимоверно много осадков (почти месячная норма) выпало в ночь на 2 марта. Тогда в регионе пришлось закрыть несколько федеральных трасс.
Сегодня, 5 марта, ограничено движение для всех видов транспорта в двух районах Алтайского края (Змеиногорский, Рубцовский).
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