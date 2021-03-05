Стамбул, Турция, , 09:24 — REGNUM Московский ЦСКА проиграл турецкому «Анадолу Эфес» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Тель-Авиве (Израиль) и завершилась со счётом 70:100.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Анадолу» Василие Митич, набравший 21 очко. У ЦСКА больше всех набрал форвард Торнике Шенгелия — 14 очков.

Это поражение стало самым крупным для ЦСКА в Евролиге. Прежний антирекорд был установлен в 2013 году, когда «армейцы» проиграли «Фенербахче» с разницей в 26 очков — 60:86.

На сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Евролиги. «Анадолу Эфес» идёт на четвёртом месте.

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