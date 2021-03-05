Копенгаген, , 09:32 — REGNUM Правительство Грузии выполнило все необходимые условия для того, чтобы вакцинация от COVID-19 была начата в стране в феврале, заявил 4 февраля глава европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, комментируя на пресс-конференции срыв поставки вакцины в Грузию. Об этом сообщает грузинское «Общественное телевидение».

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«Министр здравоохранения (Грузии, прим. — ИА REGNUM) Екатерина Тикарадзе и правительство выполнили все обязательства. В прессе были разные послания, но правительство Грузии, страна действительно выполнили все взятые на себя обязательства. COVAX сейчас начал поставки вакцин, это сложный процесс», — сказал Клюге.

Он отметил, что партия вакцины уже оплачена, и в ВОЗ работают над тем, чтобы препарат в поступил Грузию в кратчайшие сроки.

Стоит отметить, что в Грузии разгорается скандал из-за срыва поставок вакцины от COVID-19 в страну. В минздраве пообещали начать прививать население в конце февраля, но перенесли вакцинацию на конец марта. В стране начались акции протеста, участники которых обвинили правительство бездействии.

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