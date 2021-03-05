Пекин, , 09:22 — REGNUM Китай планирует обеспечить экономический рост на уровне 6% в 2021 году на фоне успеха от сдерживания COVID-19, заявлено во время сессии законодателей в Пекине, сообщает 5 марта агентство Синьхуа.

Целевой показатель валового внутреннего продукта (ВВП) является одной из многих ключевых целей, изложенных в докладе о работе правительства, представленном премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в Пекине.

«Устанавливая эту цель, мы учитывали восстановление экономической активности. Цель на уровне более 6% позволит всем нам направить всю свою энергию продвижению реформ, инноваций и качественного развития», — заявил Ли.

В этом году страна намерена создать более 11 млн новых рабочих мест в городах, снизить соотношение дефицита к ВВП до 3,2% и расширить внутренний спрос и эффективные инвестиции, которые, как ожидается, вернут экономику к допандемической динамике роста.

«Эти усилия позволят нам хорошо вступить в 14-ю Пятилетку (2021−2025) и отметить столетие Коммунистической партии Китая выдающимися достижениями в области развития», — сказал Ли в своем докладе под аплодисменты в Доме народных собраний.