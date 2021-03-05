Уфа, , 09:22 — REGNUM Микроавтобус «Газель» с пассажирами съехал в кювет в Башкирии. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 4 марта автомобиль «Газель» с пятью пассажирами ехал из Аскарово в Айропорт. В какой-то момент автотранспортное средство выехало в кювет. К счастью, мимо проезжали спасатели, которые возвращались с учений. Они помогли выехать автобусу на дорогу.

В результате автотранспортное средство продолжило свой путь.

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