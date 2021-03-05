Москва, 5 марта 2021, 09:20 — REGNUM Самыми лучшими качествами женщин являются доброта, отзывчивость и умение сопереживать. Так считают 27% жителей России, среди женщин — 31%, приводит данные исследования ВЦИОМ.
Красоту и привлекательность ценят в женщинах 20% опрошенных, чаще мужчины — 29%. Ум, интеллект и образованность назвали среди самых ценных качеств 19%.
Также лучшие качества женщин — искренность и честность (18%), преданность и верность (18%), умение быть хорошей матерью и заниматься семьёй (14%).
Телефонный опрос проведён 2−3 марта 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Как сообщало ИА REGNUM, больше всего в Международный женский день 8 марта жительницы России хотели бы получить цветы (33%).
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