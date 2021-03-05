Пекин, , 09:24 — REGNUM Власти Китая готовы оказывать Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) поддержку в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции и распределении вакцин от COVID-19. Об этом 5 марта говорится в докладе о работе правительства с 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей.

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«Мы будем поддерживать ВОЗ в концентрации ресурсов и обеспечении эффективного и равного распределения вакцин», — говорится в докладе.

Кроме того, в нем указывается, что власти Китая будут содействовать развитию своей системы здравоохранения и намерены более эффективно координировать работу по профилактике и контролю эпидемии COVID-19, а также по социально-экономическому развитию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что китайские власти в 2022 году собираются увеличить свой военный бюджет на 6,8%.