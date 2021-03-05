5 марта 2021 | Время чтения 13 мин

Если одной из главных тем обсуждений петербуржцев в соцсетях на прошлой неделе были трехметровые сугробы, то на этой — во время оттепели — граждан постигла другая напасть: пресловутые «перетопы», на которые невозможно найти управы. А кроме того горожане встревожены анонсированной чиновниками отменой маршруток и хронической нехваткой социальной и транспортной инфраструктуры.

Карина Саввина, , 11:04 — REGNUM Если одной из главных тем обсуждений петербуржцев в соцсетях на предыдущей неделе были трехметровые сугробы, то на этой — во время оттепели — граждан постигла другая напасть: пресловутые «перетопы».

Санкт-Петербург Иван Шилов © ИА REGNUM

«Так бы пенсии прибавляли, как квартплату»

Перетопом называют ситуацию, когда даже в условиях относительно теплой погоды за окном дома продолжают отапливать как в 30-градусный мороз, и плата за коммунальные услуги, соответственно, ползет вверх. Депутат Заксобрания Петербурга Оксана Дмитриева заявила, что в некоторых районах города счета за отопление в феврале выросли почти втрое. К ответу она призвала вице-губернаторов Николая Бондаренко и Сергея Дрегваля.

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Горожане же подкинули парламентарию еще адресов для анализа. Марина Г. с бульвара Новаторов, 70, сообщила, что за прошлый месяц заплатила 4700 рублей. «Батареи не очень горячие были, в мороз в квартире было +20. Увеличения отопления не было. А сейчас почему не снизить отопление? Жара — ужас!» — заявила петербурженка.

Ольга А. столкнулась, по выражению пользователей сети, с «беспределом». «Плата за отопление 4000. В итоге за трехкомнатную за февраль 11 900…» — возмутилась она.

«По всему городу платёжки пришли атомные. Трясти надо все ЖКХ!» — указала Виктория П. Ее не устраивает, когда чиновники объясняют повышение оплаты «аномальной зимой». «У нас почему-то все эти аномалии работают только в бОльшую сторону. Когда зима аномально теплая, в меньшую сторону ничего не пересчитывают», — добавила она.

Батарея отопления ri

По ее словам, «по всем номерам» чиновники и жилищники ей «буквально смеялись в трубку».

«(Проспект) Стачек 95, до батарей не дотронуться, вода горячая из крана, кипяток. Стоимость отопления увеличилась более чем на 1600 рублей», — сообщила Вера В. Петербурженка Елена добавила, что у нее та же ситуация на Ленинском проспекте.

«Это безобразие полное… Гоняют в батареях воду подогреваемую, но за неё оплачиваем как за золотую с нагревом из платины. Золотые ресурсы природные нынче дорогие для богатой России», — недоумевает Юлия К.

«ЖКХ тарифы берут с потолка… И нагибают дальше и больше…» — убежден горожанин Павел К.

«Про плату за отопление поддержу, задолбали… Квартира 49 кв. метров, прописана я с мужем, почти 8 тысяч. (…) офигевшие», — заявила Наталия Ф.

Петербуржцы ответственно заявляют, что «коммуналка реально бешеная в этом году». Некоторые горожане расстроены, что они, конечно, повозмущаются, но потом «проглотят» и будут «дальше терпеть». «Как всегда, виноватых нет. Эти растущие платежи по квитанциям — просто беспредел. Так бы пенсии прибавляли, как квартплату», — замечает Елена Т.

Впрочем, Дмитрий Ф. предлагает найти плюсы в сложившейся ситуации: «Это стабильность просто».

Андрей П. же предлагает решать проблему радикально: гражданским протестом в виде отказа оплачивать квитанции. «Я плачу за квартиру и за отопление частично, насколько считаю нужным, в этом месяце заплатил тысячу, хватит, пусть копится долг, мне по барабану, все равно платить не буду», — заявил он.

Кое-кому показалось подозрительным, что эту тему в принципе подняли — не иначе скоро выборы.

«То вдруг верхушка увидела, что цены в магазинах взлетели, теперь вдруг, что отопление сказочно подорожало. А в прошлую теплую зиму так же жарили батареи, все мы окна открывали и улицу отапливали, и никто нам не пересчитывал, видимо, не заметили», — предположил один из пользователей.

Избавиться от тех, кто избавляется от маршруток

На этой неделе Смольный вновь вспомнил о грядущей транспортной реформе, которую затормозил коронавирус. Из-за общей неготовности федеральные власти позволили отложить ее до лета 2022 года. В итоге уже к июлю 2022-го, как обещают, в городе не останется частных маршруток, будет ездить исключительно муниципальный транспорт.

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Далеко не все горожане восприняли это с энтузиазмом. «А можно избавиться от тех, кто хочет избавиться от маршруток?» — поинтересовалась Маргарита Д.

София Д. заметила, что если бы маршрутки были нерентабельны и не пользовались спросом, то исчезли бы сами, следовательно, маршрутки нужны. Петербуржцы боятся, что с легкой руки Смольного маршрутки исчезнут, а обещанных больших автобусов по тем же трассам никто не пустит, или не пустит в нужном количестве, так что им будет не на чем добираться до работы.

«Как только появятся автобусы с нормальными интервалами и новые станции метро, маршрутки отомрут сами собой. Никто в убыток работать не будет. А пока такого транспорта нет, пусть будут маршрутки. Чем с тремя пересадками ехать, лучше маршруткой воспользоваться», — пишут жители.

Маршрутка. Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

Елена Л. тоже считает, что рынок отрегулировал бы всё сам, не пришлось бы ничего отменять и реформировать. «Пустите общественный транспорт по маршруту маршруток, кто мешает? И только не надо раз в 45 минут, как иногда ждешь автобус», — пишет она.

Некоторые подозревают чиновников в нехорошем. «Они хотят их убрать с единственной целью — монополизировать рынок и свести все денежные потоки в свои грязные ручки. Нельзя ничего убирать. Вопроса такого не должно стоять. Если люди голосуют рублем, значит это нужно», — считает Павел Б. Петербуржец Дмитрий С. полагает, что «выгоняют частников», чтобы затем приватизировать муниципальный транспорт.

Наболевший вопрос с вечными переносами сроков ввода новых станций метро в Петербурге в таком маршруточном контексте всплывал не раз. Петр К. справедливо назвал маршрутки «транспортом стран третьего мира». Именно так из Москвы и смотрятся транспортные системы регионов.

«Однозначно в том виде, в каком они есть, их нужно убирать. Но не просто убирать, а заменять на автобусы с нормальными интервалами, с культурой обслуживания и возможностью оплаты всеми проездными билетами», — считает он.

Светлана Г. поддержала его, указав, что «в Москве уже давно нет маршруток», там всё хорошо, и если в Северной столице сделают так же, то будет очень даже неплохо.

Но Георгий М. спустил ее с небес на заболоченную петербургскую землю. «В Москве станции метро каждые пятьсот метров. Если так же сделают, конечно, будет неплохо. Но маршрутки уберут, которые каждые пять минут бегают, и пустят автобус один вместо пяти маршрутов и раз в час. Лучше будет?» — интересуется он.

«В Москве схему метро видели? И посмотрите подъезды к метро из спальных районов у нас, маршрутки битком», — вторит ему Светлана К.

У Анны С. особый восторг вызвало известие, что власти запустят и собственные маршрутки — на 17 пассажиров. «Надо наших чиновников в час пик заставить в маршрутке на нижней ступеньке проехаться», — предложила она.

По словам Светланы С., с проблемой сталкиваются не только спальные районы. Так, от станции метро «Маяковская» до Сенной площади ходит только автобус № 181, и дождаться его невозможно. От «Балтийской» до Театральной площади раньше ходила удобная маршрутка №62, ее убрали, но ничем не заменили. От Сенной до Театральной раньше можно было доехать на трёх маршрутках, теперь осталась одна, а общественного транспорта с таким маршрутом как не было, так и нет.

«Я помню, как два года назад мне доказывали, что маршрутки — это зло, что их уберут и заменят на автобусы! В апреле прошлого года убрали больше половины, теперь по центру можно передвигаться или пешком, или на такси. Ни маршруток, ни автобусов! Вредители просто! Маршрутки убрали те, кто ими не пользуется, и в угоду чьих-то интересов», — убеждена она.

Шушары ждут школу

Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил через свою страницу «ВКонтакте», что подписал изменения в Адресную инвестпрограмму, и это должно помочь до конца года достроить 13 соцобъектов — школы, детские сады, поликлиники. «Некоторые из них петербуржцы ждали много лет из-за недобросовестных подрядчиков», — признал градоначальник.

В типичном для страницы Беглова стиле последнего времени сразу посыпались благодарности, сплошь от закрытых профилей одних и тех же людей. Теперь они еще и беседуют друг с другом под постами губернатора, создавая ветки обсуждений на десятки благожелательных комментариев. И все же под ворохом сообщений от скрытных, но очень довольных горожан, нашлось достаточно и неудовлетворенных петербуржцев с живыми страницами.

«Парнас ждёт поликлинику для взрослых на 930 посещений в день. Детскую — на 320 посещений в день. Однако строительство даже не начато», — заявила Ольга Д.

«Шушары ждут школу!!! Имеющиеся две переполнены в два раза, на будущий год закупаем двухэтажные парты! В классах по 40 человек при площади кабинета 50 кв. метров… Ни в какие нормативы не лезет… Школу центральным Шушарам!» — скандирует Ольга К. на странице губернатора.

Школа в Шушарах Цитата из видео из YouTube

Периодически к таким крикам отчаянья подстраиваются те самые «довольные» — и, как выяснилось, крайне информированные — участники со скрытыми аккаунтами и направо-налево сыплют справками, например, некая Оксана И. объяснила, что «насчет Шушар вопрос решается, там же уже обсудили строительство нескольких школ и садов, да и недавно садик был выкуплен».

Обычно таким пользователям сообщают, что им «выдали неверную справочку». «Ой, сколько защитников, чего, круглосуточно работаете?» — интересуется Ольга К. Граждане напоминают, что одним из основных покупателей жилья в Шушарах является сам город, который селит там очередников, например, из многодетных семей, а также инвалидов.

Основной аргумент «довольных» таков: понятно, что вам кажется, что делается недостаточно, но процесс-то строительства идет и это самое главное! Что сетовать-то?

«Оксана, пока вопрос решается, дети, которым нужны детские учреждения, вырастут, состарятся и выйдут на пенсию! Жизнь идет сегодня и сейчас, и нужны не прожекты, а реализованные действия, притом еще вчера. Микрорайону 10 лет, пора, уже давно пора быть вопросу решенным!» — считает Елена С.

Елена Б. указывает, что дети вынуждены далеко ездить в школы, наполнение классов — уже по 42 человека, в садах — по 36 человек в группе, а в детской амбулатории «элементарно нет проветривания». «Кто эту проблему создал?» — спрашивает она.

«Проектом планировки в Шушарах предусмотрено семь детских садов, третий домучили вот только что, а застройка ведётся с 2008 года, а жителей уже 40 000 человек! А многодетных сколько город переселил, им одним персональный сад нужен… Школу из трёх положенных построили только одну в 2015 году… И в ней сейчас учится 2500 детей! Хоть и рассчитана она была на 1125…» — добавляет Ольга К.

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Но не только по Шушарам плачут местные жители. «Московский район — где школы? Через 1,5 года дочь пойдет в школу. Куда? Обещали в 2021 году на Средней Рогатке построить. Даже не начали», — пишет губернатору Станислав С. Стоит заметить, что Средняя Рогатка — это исторический район в давно обжитой городской черте — между станциями метро «Московская» и «Звездная».

«Где соцобъекты В Славянке? Не рядом, не около Пушкина, а в Славянке! Поликлиника взрослая, поликлиника детская, сады и школы!» — пишет Альбина Б.

Но обращаются к Александру Беглову и по другой нужде. Например, в популярном у горожан парке Сосновка еще в начале 2018 года снесли все стационарные туалеты. И до сих пор не построили ни одного нового.

«Александр Дмитриевич! Четыре года ждем туалетов в Сосновке взамен снесенных. Постройте хоть такие, какие были (с выгребными ямами), но это лучше, чем ни одного!» — умоляет Владимир К. Пока администрация губернатора ему не ответила.

Тайно открытый ангел

Странная и даже скандальная ситуация с открытием памятника медикам, погибшим на службе от COVID-19, вызвала бурю негодования граждан. Памятник под названием «Печальный ангел» стал результатом общественной инициативы по следам демонтированной «Стены памяти», которую активист Ирина Маслова и журналист Галина Артеменко создали на Малой Садовой улице.

Открытие памятника планировалось на 4 марта, но за двое суток до этого губернатор Александр Беглов внезапно пожаловал на место и на некой церемонии с ограниченным кругом лиц открыл памятник сам.

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«Беглов к памятнику не имеет никакого отношения», — напомнила Виктория А. С ней в диалог вступила Наталия П. из клуба почитателей губернатора — распознаётся по характерно закрытому профилю — и сообщила, что зато он «к городу имеет» отношение, поэтому его и пригласили в качестве гостя. Губернатор возложил цветы в знак памяти и прокомментировал значимость мемориала.

Памятник «Печальный Ангел» на набережной реки Карповка Дарья Драй © ИА REGNUM

Действительно, власти заявили, что якобы Беглова на открытие пригласила Мария Касьяненко, вдова скульптора Романа Шустрова, скончавшегося от ковида в мае 2020 года. На самом деле, по словам вдовы, это ее Смольный внезапно позвал на некую личную встречу с губернатором 2 марта, она не знала, что едет на открытие, и считает, что ей буквально устроили «ловушку» под телекамеры.

«Его ж Беглов открыл, никого не позвав и обманув вдову создателя скульптуры», — пишет Алексей В.

«Он полез раньше времени зачем-то. Видимо, чтобы не показывать реальных людей, по чьей инициативе установлен памятник», — предположила Маргарита Д.

Некоторые петербуржцы полагают, что чиновники с таким фальстартом «прибежали пиариться». «Отвратительный фарс на костях врачей. Ангел, конечно, хорош, но стена памяти, возникшая стихийно, где были все имена врачей, была куда душевнее. <…> Можно было сделать памятную стену. Ангел, конечно, прекрасен, но важнее имена, которые мы не должны забывать», — написал один из них.

В реальности не все горожане солидарны относительно художественных достоинств ангела. Кое-кто называет его «убожеством», за которое надо «отрывать руки».

Но все же нашлось у скульптуры достаточно поклонников. Петербурженка Светлана призвала власти поставить «богатый, помпезный памятник» и открыть его самостоятельно, если им так нравится.

«Уродливая фигура», «где связь с врачами»… Вероятно, большинству бы зашла скульптура грустного врача в маске с градусником?! Если так, то спасибо, что сделали памятник не для большинства. Фигура замечательная, талантливая. Она передает усталость и бессилие тех, кто спасал», — заявила Полина А. С ней согласна и Татьяна С., у которой возникли такие же ассоциации.

«Бесконечно усталый и очень грустный от сознания невозможности спасти всех ангел», — поделилась она эмоциями.

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