Кольцово, Новосибирская область, , 09:18 — REGNUM В ходе рабочей поездки в Новосибирск председатель правительства РФ Михаил Мишустин осмотрел лаборатории и пообщался с сотрудниками Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Во время посещения лабораторий отдела зоонозных заболеваний и гриппа в центре «Вектор» Мишустин пообщался с генеральным директором центра Ринатом Максютовым, заведующим отделом Александром Рыжиковым и старшим научным сотрудником Иваном Суслопаровым.

Помимо разработанной «Вектором» вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», ученые также рассказали премьер-министру о последнем научном прорыве в области выявления и предотвращения распространения опасных заболеваний — выявлении у человека нового штамма птичьего гриппа N5H8, ранее никогда не регистрировавшегося у людей.

В конце 2020 года ученым центра удалось установить заражение птичьим гриппом у семи сотрудников птицефабрики на Юге России, и у одного из них был выявлен именно штамм N5H8, который никогда ранее не находили у человека. Открытие способности вируса передаваться людям стало настоящим событием в научном мире — по словам ученых «Вектора», мировое научное сообщество проявляет огромный интерес к их открытию, а данные исследования уже опубликованы на международных научных порталах.

Как подчеркнул глава отдела зоонозных заболеваний Александр Рыжиков, на данный момент трансмиссивность вируса N5H8 оценивается как «практически нулевая», а единственный выявленный носитель этого вируса перенес заражение без симптомов, однако потенциальные мутации этого штамма могут нести серьезную опасность, так как летальность птичьих гриппов среди птиц может достигать 100%.