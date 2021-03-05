Нур-Султан, , 09:17 — REGNUM Единую образовательную онлайн-платформу в школах Казахстана планируется запустить в апреле 2021 года. Об этом сообщил премьер-министр республики Аскар Мамин в ответе на запрос сенаторов.

По его словам, министерство образования и науки Казахстана создало интеграционную образовательную платформу «Кундели» («Дневник»), которая охватывает все этапы, в том числе планирование уроков, оценку ученика и выполнение домашнего задания.

Мамин отметил, что к системе «Кунделик» подключено 6174 школы, 363 тыс. учителей, 3,1 млн учеников и 2,5 млн родителей. В рамках системы возможно использование платных сервисов, в том числе BilimLand, Daryn. Online, «Сфера» и других.

Глава правительства добавил, что в настоящее время информационная платформа проходит аттестацию на соответствие требованиям информационной безопасности.