Кольцово, Новосибирская область, , 09:15 — REGNUM Ученые государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» начали разработку вакцины от птичьего гриппа Н5N8. Об этом, по сообщению корреспондента ИА REGNUM, ученые центра заявили в ходе визита председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Начальник отдела Александр Борисович Рыжиков © ИА REGNUM

«Грипп птиц является основной угрозой возникновения пандемий, поскольку при этом происходит межвидовой переход от птицы к человеку, можем вспомнить испанку начала ХХ века. Летальность таких вирусов может достигать 50% — по сути дела, каждый второй инфицированный человек умирает. А в популяциях птиц летальность достигает 100%. В конце прошлого года мы впервые выявили случай инфицирования человека гриппом птиц H5N8. ВОЗ подтвердила наш приоритет в этом открытии. Мы впервые выделили этот вирус, только при выделении вируса мы можем говорить о нашей возможности создания вакцины. Сейчас у нас такая возможность есть. Мы начинаем делать и ПЦР тест-системы, и вакцину. Время изготовления — недели и месяцы», — рассказал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Александр Рыжиков.

Старший научный сотрудник центра «Вектор» Иван Суслопаров также рассказал, что открытие российскими учеными факта передачи штамма птичьего гриппа H5N8 человеку стало большим событием в научном мире, новость об этом широко разошлась в мировой научной прессе, в центр «Вектор» ежедневно поступает по несколько заявок на предоставление этого штамма от различных научных центров, и что «все вирусологические центры мира хотят иметь у себя этот штамм для изучения». Ученый подчеркнул, что на данный момент вирус не способен передаваться от человека к человеку, но имеет «потенциал изменчивости к приобретению трансмиссивности, а также потенциал к приобретению лекарственной устойчивости».

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