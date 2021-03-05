Нью-Йорк, США, , 09:12 — REGNUM Официальные лица системы здравоохранения Нью-Йорка под воздействием советников губернатора штата Эндрю Куомо специально изменили данные доклада за июль о смертности от COVID-19 в домах престарелых, сообщает со ссылкой на принимавших участие в его составлении лиц The Wall Street Journal.

Так, в отчет вошли лишь данные о тех пациентах, которые скончались в лечебных учреждениях для хронических больных, и не включены те, кто умер в больницах после того, как заболел в домах престарелых. В документе также указывается, что в общей сложности от коронавируса скончались 6 тыс. 432 человека, проживавшие в домах престарелых. По словам источников издания, это заниженные данные.

Данный отчет стал результатом исследования Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк воздействия выпущенной в марте директивы, в которой говорилось, что дома престарелых не могут отказывать как в приеме новых постояльцев, так и в возвращении прежних лишь потому, что у них выявлен диагноз COVID-19.

Первоначальная версия отчета включала данные о тех, кто скончался внутри домов престарелых, а также о тех, кто скончался в больницах. Однако члены рабочей группы Куомо по COVID-19, в которую входил секретарь губернатора Мелисса Дероса, просили, чтобы в отчете приуменьшалась роль мартовской директивы, действие которой уже было прекращено.

В конечной версии отчета указывалось, что эта директива не была «значительным фактором в показателях смертности в домах престарелых». По словам источников, члены рабочей группы не просили внести изменения в отчет, но призывали «не преувеличивать статистический анализ, представленный в отчете».

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