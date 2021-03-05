Киев, 5 марта 2021, 09:14 — REGNUM Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, согласилась вывести на орбиту Земли украинский спутник Сич 2−1. Об этом сообщила глава парламентского комитета экономического развития Украины Дмитрий Наталуха 5 марта на своей странице в социальной сети Facebook.
Депутат отметил, что изначально на Украине планировали потратить на запуск спутника $8 млн, однако цена оказалась «очень приятной для Украины».
Наталуха добавил, что соответствующий договор уже готов, 5 марта его может подписать главный исполнитель проекта — КБ «Южное».
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил вывести на орбиту украинский спутник. Это событие планируют приурочить к празднованию 30-летия независимости страны.
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