Киев, , 09:14 — REGNUM Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, согласилась вывести на орбиту Земли украинский спутник Сич 2−1. Об этом сообщила глава парламентского комитета экономического развития Украины Дмитрий Наталуха 5 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

«У Украины теперь есть возможность подписать договор на пусковые услуги с американской компанией. Цена контракта — $1 млн», — сказано в сообщении.

Депутат отметил, что изначально на Украине планировали потратить на запуск спутника $8 млн, однако цена оказалась «очень приятной для Украины».

Наталуха добавил, что соответствующий договор уже готов, 5 марта его может подписать главный исполнитель проекта — КБ «Южное».

"В течение месяца мы ожидаем окончательного технического решения по запуску», — подытожил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил вывести на орбиту украинский спутник. Это событие планируют приурочить к празднованию 30-летия независимости страны.

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