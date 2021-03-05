Прага, 5 марта, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В сети появились официальные эскизы салона нового компактного кроссовера Skoda Kushaq. Изображения интерьера автомобиля распространила пресс-служба чешской компании.

Пресс-служба Skoda Интерьер нового кроссовера Skoda Kushaq

Основной особенностью здесь является просторный салон, что редкость для автомобилей данного класса. Вместе с тем колесная база по сравнению с KIA Seltos на 20 мм больше (2651 мм). Новинка получила от производителя технологии под названием Skoda Simply Clever. Среди них: место для зонта в специальном отделении под креслом, мини-контейнер для мусора в карманах дверей, скребок для льда за лючком топливного бака и многое другое.

Также автопроизводители укомплектовали машину мультимедийной системой с диагональю экрана 10 дюймов и полностью электронной «приборкой».

Первоначально модель будет представлена на индийском авторынке. Новая Skoda Kushaq для Индии станет первым серийным автомобилем на платформе MQB-A0-IN.

Ранее компания Skoda представила спортивную версию электрокроссовера Enyaq под названием Sportline. Самая мощная модификация авто имеет мотор производительностью 265 «лошадей» и систему полного привода.

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