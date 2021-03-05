Майкоп, , 09:10 — REGNUM Новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Кристал» в ст. Гиагинской Гиагинского района Республики Адыгея посетил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе рабочей поездки 4 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы РА. Недавно построенный ФОК также посетили председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, председатель Комитета РА по физической культуре и спорту Мурат Дагужиев, глава администрации Гиагинского района Андрей Таранухин.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов осмотрел новый ФОК и отремонтированный стадион ст. Гиагинской Фото Алексея Гусева

Спортивный комплекс возведен по федеральному проекту «Спорт — норма жизни». Общая площадь нового Фока — более 2,2 тыс. кв. метров. Стоимость строительно-монтажных работ составила свыше 79,7 млн рублей, ещё2,7 млн местной администрацией было выделено на закупку оборудования. Глава Адыгеи осмотрел спорткомплекс и посетил тренировку воспитанников детско-юношеской спортивной школы, которая с прошлого года разместилась в стенах нового спорткомплекса. В спортшколе работают секции по футболу, волейболу, легкой атлетике и боксу, их посещают более 760 юных спортсменов. Здесь предусмотрены залы для игровых видов спорта с трибуной на 200 зрителей, занятий единоборствами и атлетическими видами спорта. Для проведения соревнований также есть электронное табло и соответствующая звуковая аппаратура.

«Благодаря политике руководства страны Адыгея, как и другие регионы, имеет возможность развивать массовый спорт. Мы сегодня возрождаем традиции ГТО, возводим в республике масштабные спортивные объекты: ФОКи, стадионы и спортивные залы. Важно, чтобы они были максимально задействованы в жизни муниципальных образований, приносили пользу населению, становились центрами здоровья, объединяющими людей разных возрастов», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Также Мурат Кумпилов осмотрел отремонтированный в 2020 году стадион, носящий имя Юрия Гагарина, и побывал на тренировке юных футболистов. Стадион отремонтировали также в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Финансирование проекта осуществлялось из бюджетов всех уровней и составило более 40,8 млн рублей. Стадион оборудован современным футбольным полем с искусственным покрытием и легкоатлетическими дорожками, трибуна вмещает 350 зрителей. Рядом со стадионом установлены две спортивные площадки для занятий волейболом и баскетболом.