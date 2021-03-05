Варшава, , 09:10 — REGNUM Статистическое бюро Европейского союза (Евростат) опубликовало данные о безработице в странах-членах данного объединения, и, согласно им, в Польше оказался самый низкий уровень безработицы в ЕС по состоянию на февраль текущего года. Об этом сообщил 5 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на своей странице в соцсети Facebook.

«Евростат сообщил, что в настоящее время в Польше самый низкий уровень безработицы во всем ЕС. Это 3,1%», — отметил премьер-министр, добавив, что по этому показателю Польша за последнее время обогнала Чехию — именно там до недавнего времени был самый низкий уровень безработицы.

Моравецкий также добавил, что по итогам за февраль текущего года, средний показатель уровня безработицы в странах ЕС составил 7,3%, а в зоне евро — 8,1%.

В Польше уровень безработицы в феврале текущего года стал выше на 0,1% по сравнению с показателем февраля 2020 года. Однако во всем Европейском союзе и в зоне евро он повысился в среднем на 0,8%.

По словам Моравецкого, «за последний десяток лет Польша прошла большой путь в вопросе занятости — от лидера отрицательных показателей до достижения высших планок».