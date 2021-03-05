Москва, , 09:21 — REGNUM Миллионеры во главе с Борисом Березовским, а также группа Анатолия Чубайса были «творцами победы» Бориса Ельцина на президентских выборах в России в 1996 году. Об этом политтехнолог Глеб Павловский рассказал в опубликованном 5 марта интервью «Ленте.ру».

Павловский отметил, что сценарий президентской кампании ему заказали в январе 1996 года. Социологический опрос показал тогда, что победа Ельцина весьма сомнительна.

«В марте мы защищали этот сценарий перед группой Чубайса, он был принят. И понеслась», — сказал политтехнолог.

Группа Чубайса, в том числе Павловский, составили вторую десятку тех, кто привёл Ельцина к власти. В первую десятку входили миллионеры во главе с Березовским, которые выделили деньги.

«Если бы этого не было, не было бы ничего. Ельцин продул бы с разгромным счётом», — сказал Павловский.

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