Ижевск, , 09:09 — REGNUM Формальный подход в общении с общественными организациями недопустим. Об этом заявил руководитель аппарата главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов на видеовстрече с главами городов и районов республики. Встреча состоялась после странного обмена запросами между администрацией Малопургинского района и ОНФ (Общероссийским народным фронтом).

Смирнов напомнил, что благодаря общественному контролю удалось устранить ряд нарушений, допущенных подрядчиками, к примеру, в дорожной отрасли. Где-то удалось избежать убытков, вовремя сменив недобросовестного исполнителя.

«Очень важно в 2021 году продолжить совместную работу с общественными организациями, поскольку контроль общественников — это дополнительный и важный инструмент контроля качества нашей с вами работы», — объяснил представитель аппарата и добавил, что именно это и называется командной работой.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений и единая дежурно-диспетчерская служба Малопургинского района Удмуртии объявили тендер для приобретения автомобиля Toyota Camry или его аналога, начальная цена лота составляла 2,227 млн рублей. В ОНФ сочли закупку расточительной, направив в адрес главы администрации Сергея Юрина письмо с просьбой её отменить.

В ответ Юрин направил в ОНФ письмо с требованием предоставить все учредительные документы, а также «актуализированную выписку из Министерства юстиции РФ о том, что ваша организация не является иностранным агентом с указанием источников финансирования ее деятельности».

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Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал ситуацию, назвав письмо главы района «крайне странным», а неумение Юрина налаживать диалог и выстраивать совместную работу с общественными организациями — недопустимым.

В итоге закупка была отменена, а ОНФ попросил прокуратуру проверить запрос чиновника и дать ему юридическую оценку.

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