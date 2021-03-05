Змеиногорск, Алтайский край, , 09:08 — REGNUM Жителей Алтайского края предупредили о существенном ухудшении погодных условий. По данным регионального ГУ МЧС РФ, в связи с осадками в виде снега, сильным порывистым боковым ветром, метелью и отсутствием видимости ограничено движение на дороге регионального значения К-03 для всех видов транспорта в двух районах Алтайского края (Змеиногорский, Рубцовский).

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Речь идёт о следующем направлении: Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области (от г. Змеиногорска до г. Рубцовска) на участке от 0 до 71 км (Змеиногорский, Рубцовский районы).

На 0 км и 71 км автодороги в Рубцовске и в Змеиногорском районе выставлены посты ГИБДД, ограничивающие выезд автомобильного транспорта.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в последнее время метели на Алтае практически не прекращаются. Неимоверно много осадков (почти месячная норма) выпало в ночь на 2 марта. Тогда в регионе пришлось закрыть несколько федеральных трасс.

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