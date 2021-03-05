Черкесск, , 09:08 — REGNUM В Карачаево-Черкесии продолжается расследование уголовного дела по факту нападения на сотрудников правоохранительных органов, совершенного в ночь на 25 февраля в селе Учкекен.

Следователи объявили в розыск одного из участников нападения — Марата Долаева, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону. Известно, что ему 39 лет, ранее он уже трижды был судим за участие в массовых беспорядках и нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

Напомним, 25 февраля около 03:00 силовики заметили машину «Нива», стоявшую на обочине неподалеку от селения Учкекен Малокарачаевского района. На попытку проверить документы находившиеся в ней двое мужчин ответили нападением. Одни из них ранил полицейского ножом. Другой — стал стрелять из ружья по росгвардейцу, и тот был ранен. По горячим следам был задержан один из участников нападения.

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