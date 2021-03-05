Ульяновск, , 09:07 — REGNUM В Заволжском районе Ульяновска завершено следствие по делу об организации занятий проституцией. Интимные услуги оказывались под видом работы массажных салонов, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Перед судом предстанут три местных жителя — супружеская пара и их знакомая. Следствие полагает, что супруги организовали занятие проституцией в Ульяновске под видом работы двух массажных салонов. Администратором салонов являлась их сообщница.

Правоохранители установили, что «путём уговоров и обещаний» злоумышленники привлекли к занятию проституцией восемь девушек. В ведомстве считают, что притоны действовали с сентября 2019 года по июль 2020 года.

Обвинение предъявлено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 241 УК РФ («Организация занятия проституцией другими лицами»), ч. 3 ст. 240 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией»). Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее резонансное уголовное дело по факту организации занятия проституцией было рассмотрено в Ульяновске в 2015 году. Следствием было установлено, что жительница города с двойным гражданством организовала канал поставки девушек для занятия проституцией. По данным правоохранителей, она более шести лет «поставляла» в Турцию жительниц Ульяновска, Самары и Тольятти. Фигурантка уголовного дела получила 1,5 года колонии общего режима.

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