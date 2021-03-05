Москва, , 09:08 — REGNUM Наблюдаемые сейчас мутации коронавируса являются обычным явлением, SARS-CoV-2 более консервативен в этом плане, чем грипп. Об этом заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия»).

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Таким образом он прокомментировал данные о появлении в Италии «нигерийского» штамма коронавируса. Ученые предполагают, что имеющиеся вакцины от COVID-19 окажутся малоэффективными и не смогут защитить от новых вариантов SARS-CoV-2.

«Штамм один и тот же. Новый штамм будет тогда, когда в следующий раз где-нибудь в Юго-Восточной Азии коронавирус перейдет с животных на человека. Вот это будет новый штамм», — цитирует депутата Радио Sputnik.

В связи с этим Онищенко предположил, что разработанные в РФ вакцины будут эффективно действовать против всех существующих подтипов коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Итальянского общества вирусологов Арнальдо Карузо заявил, что первый для Италии случай заражения нигерийским штаммом коронавируса зарегистрировали в Брешиа. По его словам, эта разновидность вируса имеет мутации, которые, как считают ученые, могут иметь устойчивость к существующим вакцинам от COVID-19.

Отметим, что первые случаи заражения нигерийским штаммом также были зафиксированы в Словении.

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