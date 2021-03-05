Самара, , 09:07 — REGNUM Пожар в здании предприятия ликвидировали в Самаре. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области.

Сообщается, что вечером 4 марта спасатели получили информацию о пожаре на ул. Промышленности, 278. По тревоге были подняты 96 огнеборцев на 25 единицах техники.

Прибыв на место происшествия, они установили, что на предприятии произошло возгорание масла в масляной ванне. Вскоре пожар был ликвидирован.

К счастью никто не погиб и не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: В Самаре горел склад с полимерными трубами