Сухум, , 09:06 — REGNUM 23 новых случая заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 4 марта. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 175 человек, диагноз COVID-19 подтверждён у 23 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 52 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — восемь человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 12 931 носителя SARS-CoV-2. Из них 12 390 победили инфекцию. За это время в стране скончались 203 пациента с диагнозом COVID-19.

В течение 3 марта в Абхазии выявили 47 носителей SARS-CoV-2 в результате 228 исследований.

Стоит отметить, что в Абхазии до 10 марта продолжают действовать карантинные ограничения. Под запретом находятся торжественные массовые мероприятия. Также запрещено открываться саунам, массажным салонам, развлекательным центрам. Спортивным секциям разрешено проводить занятия только на открытом воздухе. В общественном транспорте все должны находиться в защитных масках.

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