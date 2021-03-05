Ханты-Мансийск, , 09:02 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 107 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 марта сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 103 случая.

С начала пандемии на 5 марта в Югре зарегистрировано 51 982 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 50 022 человек, скончались 756 пациента с COVID-19.