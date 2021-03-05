Целинное, 5 марта 2021, 08:59 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю инициировало проверку дорожного инцидента с загоревшимся на трассе школьным автобусом, в котором ехали пятеро учеников старших классов Целинной средней образовательной школы N1.
Как сообщает телеграмм-канал vkurse22, ЧП случилось ещё 4 марта: пассажирская «Газель» следовала по маршруту райцентр Целинное — село Верх-Марушка. Школьников экстренно эвакуировали из загоревшейся машины, пострадавших нет.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, оценку предстоит дать действиям перевозчика на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке детей.