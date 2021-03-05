Село Целинное, Алтайский край, 5 марта, 2021, 08:59 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Алтайскому краю инициировало проверку дорожного инцидента с загоревшимся на трассе школьным автобусом, в котором ехали пятеро учеников старших классов Целинной средней образовательной школы №1.

Цитата из видео Пассажирский автобус, перевозивший школьников, загорелся прямо на трассе в Алтайском крае

Как сообщает телеграм-канал vkurse22, ЧП случилось ещё 4 марта: пассажирская «Газель» следовала по маршруту райцентр Целинное — село Верх-Марушка. Школьников экстренно эвакуировали из загоревшейся машины, пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, оценку предстоит дать действиям перевозчика на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке детей.