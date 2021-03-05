Нью-Дели, , 08:58 — REGNUM За минувшие сутки в Индии было выявлено свыше 16,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 марта сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 16 838 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 11 173 761.

Также сообщается, что за это же время в Индии 113 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 157 148.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 10 839 894 человека вылечились от нового заболевания, 13 819 из которых — за истекшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Индии за сутки было выявлено свыше 17,4 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.